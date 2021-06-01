Игроки новочебоксарского «Спутника» завоевали серебряные награды всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2010-2011 годов рождения, сообщили в Минспорте Чувашии. Соревнования проходили в Пермском крае.
Стартовал турнир для ребят из Новочебоксарска с группового этапа. В первом матче «Спутнику» противостояла команда «Дельфин» (г. Находка, Приморский край). Новочебоксарские хоккеисты быстро открыли счет в матче, но из-за минутной расслабленности в конце второго периода пропустили две шайбы. В итоге «Спутник» проиграл стартовую встречу на турнире со счетом 1:2.
Во второй игре подопечные Дмитрия Куликова одержали уверенную победу над «Черномором» из Краснодарского края — 6:2. В решающей встрече группового этапа против команды «Мечта» (Свердловская область) кипели серьезные страсти — по ходу игры новочебоксарские хоккеисты всегда были на шаг впереди своего соперника, но ребята из Нижнего Тагила все время догоняли «Спутник»…
В основное время матч завершился с теннисным счетом 6:6, а в импровизированном тай-брейке победу одержала «Мечта», лучше реализовав послематчевые буллиты.
После группового этапа с 4 очками «Спутник» сумел пробиться в полуфинал турнира. На этой стадии подопечные Дмитрия Куликова встречались с коллективом «Трансбункер» из Хабаровского края. Соперники новочебоксарцев первыми забросили шайбу, но ребята из «Спутника» проявили характер и одержали волевую победу со счетом 2:1!
В битве за «золото» новочебоксарские хоккеисты сражались с командой «Олимпиец» из города Сургута. На протяжении всего матча «Спутник» пытался диктовать свои условия на площадке, но соперник успешно отбивался от атак новочебоксарцев. В итоге подопечные Дмитрия Куликова проиграли финал со счетом 1:4, но сумели завоевать серебряные медали турнира!
Юные хоккеисты «Спутника» завоевали «серебро» всероссийских соревнований «Золотая шайба»
Игроки новочебоксарского «Спутника» завоевали серебряные награды всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2010-2011 годов рождения, сообщили в Минспорте Чувашии. Соревнования проходили в Пермском крае.