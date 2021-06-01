Юные хоккеисты «Спутника» завоевали «серебро» всероссийских соревнований «Золотая шайба»

Игроки новочебоксарского «Спутника» завоевали серебряные награды всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2010-2011 годов рождения, сообщили в Минспорте Чувашии. Соревнования проходили в Пермском крае.

Стартовал турнир для ребят из Новочебоксарска с группового этапа. В первом матче «Спутнику» противостояла команда «Дельфин» (г. Находка, Приморский край). Новочебоксарские хоккеисты быстро открыли счет в матче, но из-за минутной расслабленности в конце второго периода пропустили две шайбы. В итоге «Спутник» проиграл стартовую встречу на турнире со счетом 1:2.

Во второй игре подопечные Дмитрия Куликова одержали уверенную победу над «Черномором» из Краснодарского края — 6:2. В решающей встрече группового этапа против команды «Мечта» (Свердловская область) кипели серьезные страсти — по ходу игры новочебоксарские хоккеисты всегда были на шаг впереди своего соперника, но ребята из Нижнего Тагила все время догоняли «Спутник»…

В основное время матч завершился с теннисным счетом 6:6, а в импровизированном тай-брейке победу одержала «Мечта», лучше реализовав послематчевые буллиты.

После группового этапа с 4 очками «Спутник» сумел пробиться в полуфинал турнира. На этой стадии подопечные Дмитрия Куликова встречались с коллективом «Трансбункер» из Хабаровского края. Соперники новочебоксарцев первыми забросили шайбу, но ребята из «Спутника» проявили характер и одержали волевую победу со счетом 2:1!

В битве за «золото» новочебоксарские хоккеисты сражались с командой «Олимпиец» из города Сургута. На протяжении всего матча «Спутник» пытался диктовать свои условия на площадке, но соперник успешно отбивался от атак новочебоксарцев. В итоге подопечные Дмитрия Куликова проиграли финал со счетом 1:4, но сумели завоевать серебряные медали турнира!