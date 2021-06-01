14 лет и 9 месяцев колонии запросила прокуратура для бенефициара Татфондбанка Роберта Мусина

Ему вменяют злоупотребления, которые привели к банкротству банка. Отбывать заключение, по мнению обвинения, Мусин должен в колонии общего режима, лишившись госнаград. Об этом сообщает казанское интернет-издание БИЗНЕС Оnline.

Гособвинение попросило квалифицировать преступные действия Мусина по всем эпизодам по ч. 2 ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. На суде озвучивались, в частности, эпизоды с массовым выводом залогов из банка в сумме 20 млрд рублей. Доводы же Мусина о том, что его действия не привели к банкротству, не обоснованы, заявил прокурор Динар Чуркин. По словам гособвинителя, если Мусин знал о наличии признаков банкротства у ТФБ уже в октябре — ноябре 2016 года, то зачем заключал договоры о выводе залогов 2 декабря. Вменяется также незаконная выдача кредитов на 18 млрд рублей, незаконная уступка права требования кредитов.

Гражданский иск потерпевших прокуратура поддержала в полном объеме. В случае обвинительного приговора Мусину придется выплатить более 47 млрд рублей. Представители Агентства по страхованию вкладов и Центробанка РФ прокуроров полностью поддержали.

Напомним, филиал Татфондбанка действовал и на территории Чувашии. Его вкладчиками являлись более 10 тыс. человек.