Прокуратура через суд добивается присвоения 94-летней пенсионерке звания ветерана ВОВ

Прокуратура Козловского района в судебном порядке требует признать право на присвоение звания ветерана Великой Отечественной войны 94-летней местной жительнице.

На личном приеме у прокурора республики Андрея Фомина побывал внук престарелой жительницы Козловского района с просьбой оказать содействие в присвоении бабушке звания «Ветеран Великой Отечественной войны». Он рассказал, что отдел социальной защиты населения отказал в этом, ссылаясь на то, что не подтвержден факт работы бабушки в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945. В ходе проверки выяснилось, что при назначении пенсии в трудовой стаж несостоявшегося ветерана войны был засчитан период ее работы в одном из колхозов с 01.07.1941 по 01.07.1951, что подтверждено документально.

Таким образом, факт работы в тылу в годы Великой Отечественной войны не менее шести месяцев уже был установлен органом Пенсионного фонда, и его решением указанные периоды работы включены в общий трудовой стаж. По этой веской причине прокуратура вышла в суд с иском, потребовав признать за бывшей труженицей тыла право на присвоение звания «Ветеран Великой Отечественной войны».

Также надзорное ведомство просит обязать орган социальной защиты населения выдать ей соответствующее удостоверение и обеспечить всеми установленными льготами.