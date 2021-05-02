«Мы увидим в списках кандидатов от «Единой России» много действительно активных, ответственных и способных людей…»

В Чувашии продолжается предварительное голосование всероссийской партии «Единая Россия». Вот что говорят его участники:

Владимир Степанов, министр здравоохранения Чувашской Республики:

— Выбрал кандидатов, которые будут работать на развитие Чувашии. Приятно, что среди кандидатов есть представители отрасли здравоохранения. В их программах есть то, что нужно и полезно для системы здравоохранения республики. Предварительное голосование является по-настоящему народным и позволяет выбрать тех кандидатов, которые наиболее нужны Чувашской Республике.

Сергей Кудряшов, директор Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства:

— Партия «Единая Россия» сейчас занимается серьезным обновлением своих рядов. В этом году в ходе предварительного голосования она предложила избирателям широчайший выбор – 220 кандидатов. Это один из рекордных показателей в стране. Отрадно, что наряду с опытными политиками в этом голосовании участвует много «новичков». Среди них – представители самых разных сфер деятельности: педагоги и медики, промышленники и предприниматели, волонтеры, общественники. Это вселяет уверенность, что в новом составе Госсовета Чувашии и Государственной Думы РФ мы увидим много новых лиц. Важно, что сама процедура голосования проходит максимально открыто и прозрачно. При этом все кандидаты проходят через серьезное конкурентное «сито». А это и есть один из главных признаков демократии.

Елена Николаева, руководитель Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля:

— Уверена, что модель нынешнего предварительного голосования максимально открыта и понятна каждому. Результаты и правильность подсчета голосов сможет проверить любой желающий. И важно, что сама процедура является максимально конкурентной: в этот раз на участие в голосовании подали заявки более двухсот человек. С одной стороны, это серьезная конкуренция, а значит, повышенная ответственность самих участников голосования. С другой, – возможность для жителей Чувашии иметь действительно широкий выбор. На сайте голосования можно подробно ознакомиться с биографиями и программами кандидатов. Это дает уверенность, что ближе к сентябрьским выборам мы увидим в списках кандидатов от «Единой России» много действительно активных, ответственных и способных людей.