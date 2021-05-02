В Минэнерго России исключили вероятность дефицита топлива в России летом

В ведомстве считают, что рост оптовых цен не является критичным, сообщает портал РБК.

Он во многом был сдержан корректировкой демпферного механизма с начала года. В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний и исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период.

По данным агентства, стоимость бензина АИ-92 в последнюю неделю растет. Тем не менее профильные ведомства приняли все необходимые регуляторные меры. Помимо поправок в демпфер, были внесены изменения в механизмы биржевых торгов, предусматривающие ряд мер по стабилизации цен за счет планирования поставок на месяц вперед.