В Чебоксарах открылась фотовыставка «Имя тебе — Победитель!»

Запомните лица героев

На выставке, которая до 7 июня проходит в Центре современного искусства, собраны работы чебоксарских фотографов разных поколений, так или иначе раскрывающие тему Дня Победы. Этот коллективный проект, подготовленный Союзом фотохудожников России, музеем фотокорреспондентов Чувашии и фотовариществом «САД», позволяет увидеть, как менялось представление об образе Победителя, какие смыслы авторы вкладывали в это понятие и какие проблемы с ним связывали.

Самые ранние из представленных в экспозиции — работы пионеров чувашской фотографии — братьев Костиных. Кадры военных лет довольно редки, возможность фотографировать была лишь у немногих — например, у разведчиков из аэрофотослужбы, где служил старший из них, Николай. Большинство снимков, конечно, постановочные, но все равно передают атмосферу тех лет, фиксируют бытовые детали и ценны в этом смысле как источник информации. Например, на портрете печатника дивизионной газеты «За Родину» Петра Егорова мы видим и ручной печатный станок, которым он пользовался, и формат самой газеты, и множество других интересных подробностей.

Снимки из музея фотокорреспондентов — произведения Виталия Исаева, Валентина Шемарова, Семена Игнатьева, Бориса Иванова, Вячеслава Романова, Ивана Никифорова, Вениамина Чернова — подготовил к выставке, отреставрировал и атрибутировал основатель музея Сергей Журавлев. На них мы видим героев войны и выдающихся деятелей искусства, прошедших Великую Отечественную: генерала Василия Шилова, полного кавалера орденов Славы, председателя знаменитого колхоза «Гвардеец» Александра Табакова, художника Николая Овчинникова, поэта Петра Хузангая, писателя Мигулая Ильбека. Они не только выжили, победили, но и прославили свои имена творчеством, трудом на благо Родины в послевоенные годы. Появляются и полные боли образы солдатских вдов, внуков, никогда не видевших деда.

В большой серии Валерия Железнякова «День Победы», над которой он работал более 30 лет, с середины 1980 годов, видно, как меняется праздник, стареют ветераны и редеют их ряды, как с их портретами в руках Бессмертным полком шествуют дети и внуки.

Самый молодой участник проекта — Ирина Вершинская из фотоварищества «САД». Она работает психологом в комплексном центре социального обслуживания и вот уже несколько лет в рамках акции «Солдаты Победы» в майские дни фотографирует ветеранов, чтобы запомнить лица победителей, которые еще с нами.

«У меня была идея: под каждым портретом ветерана разместить его фотографию, сделанную во время войны. К сожалению, такие оказались не у всех. Тогда я изучила биографии своих героев и дополнила их портреты архивными кадрами в соответствии с тем, в каком роду войск, на каком фронте они воевали», — рассказывает Ирина.

К сожалению, из-за пандемии акция второй год как приостановлена, чтобы поберечь ветеранов, ведь всем им уже за 90. Сегодня для нас героем становится каждый участник войны, каждый живой свидетель истории, каждый из тех, благодаря кому мы живем под мирным небом. Вместе с Ириной надеемся через год фотографировать их снова.

КСТАТИ Одним из информационных партнеров выставки «Имя тебе — Победитель!» является газета «Советская Чувашия». Что и не удивительно — большинство авторов фотографий, представленных на выставке, в свое время работали в «Красной Чувашии» или в «СЧ».

Фото братьев Костиных

До войны еще несколько лет… 1937-1938 гг.