В республику привезли «КовиВак»

В Чувашию поступила первая партия вакцины «КовиВак» — 800 доз. Это уже третья по счету российская «антикоронавирусная» вакцина — ранее в наши прививочные пункты и медицинские организации поступали широко известный «Спутник V» (другое название «ГамКовидВак») и «ЭпиВакКорона».

Главное отличие вакцины «КовиВак» в том, что повторную дозу вводят уже через две недели. Кроме того, ее, как и вакцину «ЭпиВакКорона», можно хранить в холодильнике при температуре +2 — +8 градусов, что является большим преимуществом при транспортировке мобильными бригадами вакцинации. Объемы поставок вакцины «КовиВак» постепенно будут расти, сообщает Минздрав Чувашии, поэтому жители республики смогут выбрать, какой из трех вакцин против коронавируса им привиться.