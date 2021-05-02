ЖК «Ривьера» будет достроен

У несостоявшихся новоселов появилась надежда

На заседании Наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства ЖК «Ривьера» на площади Речников в Чебоксарах.

Минстрой Чувашии напомнил, что строительство объекта было начато в 2015 году. Свое жилье здесь ожидают 128 участников долевого строительства. Следующим шагом станет заключение соглашения с региональным фондом защиты прав граждан и республикой. Затем через суд права на объект полностью будут переданы этому фонду, который фактически станет новым застройщиком. Он должен будет заказать техническое обследование объекта, провести корректировку проектно-сметной документации, отобрать подрядчика и выйти на строительство.

Выступая 12 мая с ежегодным отчетом в Госдуме, председатель Правительства России Михаил Мишустин особое внимание уделил вопросам поддержки жилищного строительства, в том числе и решению проблем обманутых дольщиков. Он сообщил, что федеральному Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства выделено дополнительно 30 млрд рублей. Напомним, в Чувашии с помощью фонда сейчас достраиваются три многоквартирных дома — позиция 83 по улице Калинина (ООО «Победа»), позиция 6 по улице Гражданской (ООО «Кратонстрой») и позиция 5 в микрорайоне «Соляное» (ООО «Алза»). Первые два объекта должны быть завершены в этом году.

Кроме того, в конце марта, как сообщала «СЧ», стартовали выплаты возмещений гражданам, которые вложили средства в покупку квартир в проблемном доме по бульвару Зеленому в Новочебоксарске, который так и не достроило ООО «Фирма «Три АсС». Этот застройщик признан банкротом, в отношении него возбуждено уголовное дело ввиду нецелевого использования денежных средств дольщиков.

Так что у фонда есть средства, чтобы достроить и многострадальный ЖК «Ривьера». По словам вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павла Данилова, в регионе предусмотрены и другие меры решения проблемы обманутых дольщиков. Так, постановлением Кабинета министров республики определена возможность достройки проблемного объекта новым застройщиком взамен на предоставление земельного участка для строительства. Эта практика существует и в других регионах.

ДОСЬЕ «СЧ» По данным Единой информационной системы жилищного строительства, на сегодняшний день в России без учета проблемных объектов возводится более 8,3 тыс. жилых домов, из них больше половины — 4,8 тыс. объектов — с использованием счетов эскроу.

Кстати, по данным администрации Московского района, в феврале этого года оказана государственная поддержка в виде свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья 18 молодым семьям. Документы были вручены в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг» госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Суть программы в том, что государство вносит за молодую семью часть стоимости квартиры. Это не является кредитом или льготной ипотекой, это — социальная выплата. Свидетельства действуют в течение 7 месяцев с момента выдачи. На сегодняшний день уже восьмая семья реализовала свидетельство, заключив договор на участие в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Специализированный застройщик «Капитал-Инвест» в микрорайоне «Солнечный» с использованием счета эскроу.

И еще одна приятная новость для участников долевого строительства. По результатам проведенной проверки 14 мая Минстрой республики выдал заключение о соответствии построенного объекта долевого строительства позиции 4 микрорайона Кувшинка требованиям проектной документации. Застройщик ООО «Лидер» начал строительство этого дома еще в 2016 году. В конце прошлого года объект попал в перечень проблемных. Свое жилье здесь ждут более 420 дольщиков. В настоящее время застройщику необходимо получить в администрации Чебоксар разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. По завершении регистрационных действий по постановке жилого дома на кадастровый учет участникам долевого строительства будут переданы долгожданные квартиры.

Как видим, в России с подачи властей страны, потребовавших искоренить вошедшее в обиход в начале 2000-х понятие «обманутый дольщик», идет активная работа в данном направлении. В феврале этого года Владимир Путин поручил министрам рассмотреть выделение дополнительных средств для более быстрого решения проблемы. А в апреле правительство расширило условия завершения долгостроев и выплаты возмещений. Появление новых жертв недобросовестных застройщиков, по мнению экспертов, уже фактически невозможно благодаря внедрению системы счетов эскроу. А в восстановлении уже нарушенных прав дольщиков участвуют не только федеральные и региональные власти, но и бизнес в формате государственно-частного партнерства.

КСТАТИ По данным ЦБ РФ, на счетах эскроу скопилось уже 1,4 трлн рублей — средств участников долевого строительства. За год их объем вырос примерно в 7 раз.

Сейчас, по информации руководителя Фонда защиты прав дольщиков Константина Тимофеева, в России 2905 проблемных домов. Это ориентировочно 196 тысяч дольщиков. С 2021 года ожидается снижение количества граждан, чьи права нуждаются в восстановлении. «Во-первых, фонд в прошлом году принял уже достаточно много решений, соответственно порядка 500 объектов в 2021 году должны быть исключены из реестра проблемных. Во-вторых, все больше домов строится с использованием счетов эскроу. Проблемы с ними, если они возникнут, будут решать банки: либо вернут покупателям деньги, либо будут достраивать дома.

Предположительно, список проблемных объектов перестанет существенно пополняться новыми в 2023 году, когда будет достроено 95 процентов объектов по старым правилам, без счетов эскроу».

Фото Минстроя ЧР

21 мая представители Минстроя, администрации Чебоксар и других ведомств встретились с дольщиками ЖК «Ривьера». Им рассказали о планах по возобновлению строительства дома.