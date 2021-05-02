О новшествах ЕГЭ и ОГЭ и безопасности во время экзаменационных испытаний

Экзамены — по расписанию, а выпускные — с ограничениями

Выпускники 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, с 2021 года могут вовсе не сдавать привычный ЕГЭ — теперь у ребят появилась возможность написать государственный выпускной экзамен. О нововведениях в выдаче аттестатов, процедуре проведения экзаменационных испытаний и безопасности во время экзаменов и выпускных вечеров рассказали в Минобразования Чувашии.

Для девятиклассников все по-старому

В этом году более 12 тысяч выпускников 9 классов пройдут испытание ОГЭ. Школьники должны будут сдать два обязательных предмета — русский язык и математику — и один по выбору из учебной программы. Таким образом, каждый школьник выбирает для себя направление, в котором он захочет проходить обучение на последней ступени среднего образования. При этом для получения аттестата с отличием у девятиклассника в дневнике должны стоять итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, но и это еще не все — ученику нужно сдать обязательные предметы на ОГЭ на пять баллов. Первый обязательный экзамен — по русскому языку — прошел у девятиклассников вчера, следующий — по математике — запланирован на 27 мая.

Аттестат с QR-кодом

А вот для более чем 5,6 тысячи выпускников 11 классов произошли серьезные изменения, и не только в процедуре ЕГЭ… Для ребят, которые не хотят поступать в вуз, в этом году появился государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Вообще ГВЭ — это экзаменационное испытание, которое молодые люди будут проходить для получения документа о получении образования после 11 класса. Результаты экзамена будут оцениваться по пятибалльной шкале — для аттестата достаточно получить оценку не меньше «тройки». Школьники начнут сдавать ГВЭ с 25 мая.

ЦИФРЫ Из 5,6 тысячи выпускников 11 классов в республике 340 учеников выбрали вариант ГВЭ — аттестат.

В свою очередь для ребят, которые сдают ЕГЭ и планируют поступление в вуз, обязательным предметом для получения аттестата остается только один — русский язык. Сдавший эту дисциплину и преодолевший минимальный порог выпускник получает документ об окончании образования, но для поступления в вуз ему нужно также сдать предметы на выбор. При этом баллы по ним на получение аттестата не влияют. Первые ЕГЭ по географии, литературе и химии стартуют 31 мая.

Родители и ученики должны иметь в виду возможность апелляции после проведения экзамена — ее можно подать на процедуру экзаменационного испытания в день сдачи ЕГЭ, находясь в образовательном учреждении, или уже на результат экзамена в течение двух дней после их получения.

В этом году изменилась процедура получения аттестатов с отличием и золотой медали после 11 класса — теперь ученику необходимо не только иметь пятерки по всем учебным предметам, но и набрать не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и преодолеть минимальный порог по экзаменам на выбор.

«Были случаи, когда учащиеся не подтверждали свои золотые медали — по математике или русскому языку они могли получить минимальные баллы», — подчеркнул первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин.

Кстати, изменилась и сама форма аттестатов — теперь в каждом документе на обратной стороне титульного листа будет располагаться QR-код для предотвращения их подделки. Аттестаты всем выпускникам планируется выдать до выпускного вечера, который по плану должен пройти 25 июня.

С соблюдением санитарных норм

Также на встрече в Минобразования зашла речь о безопасности — не только во время экзаменов, но и на выпускных. В Чувашии для проведения экзаменационных испытаний организовано 35 пунктов. Всем сотрудникам этих учреждений, членам государственной экзаменационной комиссии, экспертам предметной комиссии и сотрудникам регионального центра обработки информации было рекомендовано пройти вакцинацию. На территории пунктов проведения экзаменов все участники ЕГЭ будут проходить термометрию, осуществлять дезинфекцию рук. Сотрудники учреждений будут использовать маски и по желанию — перчатки. При этом дети могут находиться в помещении и без средств защиты органов дыхания — это на их усмотрение. Также перед и после экзаменов обязательно проведение генеральной уборки в классах и организация питьевого режима для детей во время испытаний. Что очень важно — все пункты сдачи ЕГЭ будут обеспечены серьезной охраной.

В свою очередь, проведение выпускных вечеров будет зависеть от эпидемиологической ситуации — каждое образовательное учреждение с учетом эпидобстановки само будет решать, проводить мероприятие или нет. В этом году выпускные должны проводиться по принципу разграничения для различных групп. Если говорить о школах, то мероприятия состоятся для отдельных классов или параллелей, а в детских садах — по группам. Вопрос присутствия родителей на выпускных — в ведении образовательных учреждений. В случае положительного решения они смогут посетить мероприятие, но только с соблюдением всех требований. При этом Роспотребнадзор рекомендует приглашать одного родителя.

Во время праздника запрещается присутствие посторонних лиц, его не рекомендуется посещать людям старше 65 лет, в том числе бабушкам, дедушкам и пожилым педагогам или воспитателям.

«Массовые мероприятия предпочтительно проводить на открытом воздухе. Если погода не позволит сделать это, их можно провести в зале с соблюдением мер социального дистанцирования», — отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач.

МЕЖДУ ТЕМ В минувшую пятницу и субботу в школах Чувашии прошли праздники последнего звонка. Как сообщают в Минобразования республики, героями этих праздников стали более 12,4 тысячи девятиклассников и свыше 5,6 тысячи одиннадцатиклассников. Выпускников чебоксарской школы № 61 с окончанием учебы поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. «Все дороги сегодня открыты для вас, а фундамент для самореализации и достижения своих целей вы заложили здесь, в школе, за годы учебы, — отметил он, обращаясь к одиннадцатиклассникам. — Перед вами стоит возможность выбора из многих вариантов. Убежден, что ваши учителя будут вашими советниками на жизненном пути. Как и они, мы будем за вами наблюдать и гордиться вашими успехами».

Фото Максима Васильева