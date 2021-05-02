30 мая завершается голосования по выбору объектов для благоустройства

«Формирование комфортной городской среды» — федеральный проект, цель которого повышение качества и комфорта общественных пространств. Уже 30 мая завершается голосование по выбору объектов для благоустройства, которые будут реализованы в 2022 году. У жителей республики есть возможность проголосовать за понравившийся дизайн-проект. Сделать это может каждый житель республики старше 14 лет на сайте 21.gorodsreda.ru. На портале представлено 75 дизайн-проектов по 25 муниципалитетам республики.