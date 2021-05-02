Чувашия ожидает положительного рассмотрения заявки на строительство третьей развязки трассы М-12

Об этом Глава Чувашии Олег Николаев сказал вчера на совещании с участием председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, отметив, что устройство такой развязки может быть организовано в Ибресинском районе.

На данный момент в рамках проекта «Строительство автомобильной дороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань», входящего в международный транспортный коридор «Европа — Западный Китай», на территории Чувашии предусматривается строительство только двух транспортных развязок в разных уровнях в Шумерлинском и Комсомольском

районах.

«Чувашия ожидает от реализации масштабного инфраструктурного проекта существенного увеличения привлекаемых инвестиций и значительного роста уровня социально-экономического развития региона», — приводит слова Олега Николаева пресс-служба Администрации Главы республики.

Вячеслав Петушенко согласился с целесообразностью строительства развязки в Ибресинском районе. «Наши специалисты по транспортному моделированию посмотрят. На 90 процентов мы видим необходимость этого съезда. Скорее всего, согласимся», — сказал он.



Справка «СЧ»

Федеральную скоростную трассу планируют запустить в 2024 году. Ее общая протяженность по территории республики составит более 90 км. Строительство разделено на два участка. Основной этап — шестой — пройдет в Шумерлинском, Вурнарском и Ибресинском районах. Подрядчиком является АО «ДСК «Автобан». Седьмой этап охватит Канашский, Янтиковский и Комсомольский районы. Его будет строить дочернее предприятие Автодора — ООО «СК Автодор».

