Осужденный за кражи могильных оград чебоксарец не прибыл в колонию

Бывшего фитнес-тренера, который был осужден за кражи могильных оград, но не прибыл в колонию, снова пришлось искать полиции.

Раньше 46-летний житель Чебоксар больше был известен в кругах любителей спорта, но после совершения им в прошлом году серии краж с территорий кладбищ Чебоксар и Новочебоксарска, а также Моргаушского, Красноармейского и Аликовского районов Чувашии, попал и в полицейские сводки. Оперативники тогда его выследили, изъяли около шести тонн металла, под хранение которого злоумышленник использовал свой дачный участок в Чебоксарском районе.

Как уже сообщала «СЧ», в ходе расследования уголовного дела следственным отделом ОМВД России по г. Новочебоксарску была доказана причастность культуриста к 29 эпизодам хищений оград с общим ущербом порядка 400 тысяч рублей. Дело рассматривалось в Моргаушском районном суде республики. Оператор пресс-службы МВД республики прибыл туда в день оглашения приговора переквалифицировавшемуся фитнес-тренеру, однако сам подсудимый, видимо, решил не «светиться» и в суд не явился. А ведь суд был к нему вполне лоялен: сначала избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, затем присудил за серию краж оград всего-навсего исправительные работы.

Приговор суда первой инстанции был обжалован органами прокуратуры, после чего Верховный суд республики изменил наказание на реальный срок лишения свободы. Но и в колонию-поселение, где чебоксарец должен будет провести один год восемь месяцев, он не прибыл. Предпочел, как выяснилось, жить на своей даче.

После того, как по информации службы исполнения наказаний осужденный был объявлен в федеральный розыск, сотрудники ОМВД России по Чебоксарскому району решили снова проверить участок горожанина в коллективном саду «Дружба», который тот ранее использовал под склад похищенного. Из-за ограды грозно лаяли бойцовские собаки, но путем переговоров сотрудник уголовного розыска Сергей Данилов и кинолог Алексей Еремеев убедили дачника не делать глупостей и спокойно проследовать вместе с ними в отделение. О задержании беглеца сообщено инициатору розыска.

Между тем, в полицию продолжают обращаться новые пострадавшие, которые в эти дни наведались на кладбища и обнаружили пропажу оград с мест захоронений своих близких. Не исключено, что к каким-то из этих фактов мог приложить руку теперь уже хорошо известный полиции «специалист» по «железу». И от очередных встреч с представителями закона арестанту теперь не отвертеться…