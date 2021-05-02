На участие в предварительном голосовании «Единой России» зарегистрировано 220 кандидатов

Кого из них выдвинет партия — решат жители Чувашии с 24 до 30 мая через электронное голосование на сайте pg.er.ru.

На места в партийном списке в Государственную Думу претендует 31 кандидат. Что касается кандидатов по одномандатным округам в Госдуму, то в Чебоксарском округе их 19 человек, в Канашском — 17.

В Государственный Совет Чувашской Республики зарегистрировано 153 кандидата. При этом в Госсовете — 22 избирательных округа. Таким образом, в каждом из них — в среднем по 7 кандидатов, так что избирателям точно будет из кого выбирать.

— По итогам голосования определится, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу и Госсовет Чувашской Республики. Нас ждет открытая и конкурентная борьба, — говорит секретарь Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы РФ Алена Аршинова. — Предварительное голосование, когда люди выбирают, а партия выдвигает, стало обязательным для нас при подготовке к выборам любого уровня. Оно позволяет выявить, кто из кандидатов, действительно, наиболее близок избирателям, чья программа больше всего отвечает запросам людей.

В целом, можно выделить несколько тенденций нынешнего предварительного голосования. Во-первых, кандидаты стали моложе, среди них много тех, кто идет на выборы в первый раз. Самому молодому участнику 22 года, он студент чувашского вуза. Во-вторых, каждый пятый кандидат не является членом партии «Единая Россия». Примечательно, что из 44 депутатов сегодняшнего состава Государственного Совета в предварительном голосовании участвуют только 18, поэтому можно прогнозировать серьезное обновление состава депутатов Госсовета Чувашии от партии «Единая Россия» в следующем созыве.

Сфера деятельности зарегистрированных участников самая разная — это представители образовательных и медицинских учреждений республики, промышленных предприятий, предприниматели, волонтеры, общественные деятели. Узнать о кандидатах подробнее, посмотреть их биографию и программу можно на сайте pg.er.ru. Интересное нововведение: на сайте про кандидатов можно не только прочитать, но и увидеть их видеообращения.

Голосование начнется уже на следующей неделе. Принять участие в нем может любой житель Чувашии. Для этого нужно зайти на сайт pg.er.ru, в открывшемся окне нажать на кнопку «Хочу проголосовать», авторизоваться через портал «Госуслуги» и подать заявку на участие в предварительном голосовании. После этого вам придет сообщение с подтверждением о регистрации. Заявку на участие в голосовании можно отправить до 30 мая включительно. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая, итоги будут подведены 1 июня.

Важно знать, что процедура предварительного голосования дает возможность выбрать любое количество кандидатов для последующего участия в сентябрьских выборах. Победителями будут считаться те, кто наберет максимальное количество голосов. Модель голосования является открытой и понятной, результаты голосования и правильность засчитывания своего голоса сможет проверить любой желающий. После подведения итогов списки кандидатов-участников выборов в Госдуму будут утверждены на Съезде «Единой России», а списки участников выборов в Госсовет Чувашии утвердит региональная Конференция партии.

«Единая Россия» является единственной партией, которая проводит в России процедуру открытого и всеобщего предварительного голосования. Весной 2021 года для участия в нем по всей стране зарегистрировалось 7636 человек. Каждый житель России может задать интересующие его вопросы по предварительному голосованию, позвонив на бесплатный телефон «горячей линии» 8-800-555-02-00.

Татьяна Виноградова