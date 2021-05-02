На ВЭС решали проблемы цивилян и янтиковцев

Вчера в Доме правительства прошло очередное заседание Высшего экономического совета. Главными его темами стали задачи и перспективы Цивильского и Янтиковского районов, а также реализация в этих муниципалитетах Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020-2025 годы. Главы администраций Сергей Беккер и Владимир Михайлов рассказали о сильных и слабых сторонах своих районов, о положении дел в туризме, промышленности, торговле, социальной и других сферах, представили крупные инвестиционные проекты, реализуемые в районах, обратили внимание на «болевые точки». Так, Цивильск уже много лет нуждается в надземном пешеходном переходе — федеральная трасса проходит прямо по городу, а янтиковцы обеспокоены проблемой сокращения населения и плохими дорогами. Подробнее о заседании ВЭС — в следующих номерах «СЧ».