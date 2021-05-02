В Новочебоксарске двое подростков обокрали родственника

Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Новочебоксарска и его 16-летней знакомой. По версии следствия, в апреле — мае нынешнего года подростки сфотографировали банковскую карту родственника одного из них. А затем, используя мобильное приложение, перевели на счет банковской карты, находившейся в их пользовании, более 240 тысяч рублей, принадлежавших потерпевшему, потратив их на развлечения и разные покупки. После обращения мужчины в правоохранительные органы злоумышленников установили, и теперь они под следствием по возбужденному уголовному делу. Это преступление относится к категории тяжких, максимальное наказание, предусмотренное законом, — до 6 лет лишения свободы.