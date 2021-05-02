Чувашии присвоен высокий рейтинг эффективности госзакупок

Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам подвела итоги ежегодного рейтинга.

По результатам работы в 2020 году Чувашии присвоен высший рейтинг в трех номинациях: «Исполнение требований законодательства», «Исполнение контрактов» и «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе закупок». А еще в трех номинациях, оценивающих организационную структуру закупок региона, информационную инфраструктуру закупок и осуществление закупочных процедур, республике присвоен высокий рейтинг.

«Итогом постоянной работы по повышению эффективности закупок стали высокие результаты, полученные республикой в данном рейтинге, — отметила руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. — Высокую оценку контрактная система республики получила также благодаря системной работе по автоматизации закупочного процесса, внедрению регионального портала закупок малого объема. Это позволяет региону экономить на закупках около ста миллионов рублей в год».

Ольга Макарова