Железнодорожники помогут построить М-12

Горьковская железная дорога готовится к повышенным объемам грузовой работы в рамках строительства скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань. На станциях Муром и Юрьевец, Шахунья и Канаш уже переоборудованы погрузо-разгрузочные пункты, установлены автомобильные весы и обустроено покрытие площадки навалочных грузов, что позволит более эффективно производить переработку сыпучих материалов, сообщают в пресс-службе Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». В рамках реализации начальных этапов строительства автодороги на станциях Муром и Юрьевец, Арзамас-1 и Арзамас-2 уже переработано более 190 тыс. тонн инертных грузов. В дальнейшем планируется организовать переработку строительных материалов на станциях Сергач, Канаш и Шумерля.