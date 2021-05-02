Владимир Путин наградил медалью чебоксарца, погибшего от рук вооруженного хулигана

Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2021 № 293 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, медалью « ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ» награжден АТЁМОВ Федор Абдуримович, Чувашская Республика (посмертно)

Этим же Указом за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, укрепление дружбы между народами медалью ордена « ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II степени награжден КРГАНОВ Альбир Рифкатович, глава Духовного собрания мусульман России, муфтий ( председатель) Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона « Московский Муфтият» .