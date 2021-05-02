Владимир Путин наградил медалью чебоксарца, погибшего от рук вооруженного хулигана

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом  Президента Российской Федерации от 18.05.2021 № 293 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за смелость и решительность, проявленные  при спасении людей  в экстремальных условиях, медалью « ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ»  награжден  АТЁМОВ Федор Абдуримович,  Чувашская Республика (посмертно)

 Этим же Указом за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, укрепление дружбы между народами медалью ордена « ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II степени награжден КРГАНОВ Альбир Рифкатович,  глава Духовного собрания мусульман России, муфтий ( председатель)  Централизованной религиозной              организации Духовного управления мусульман  города Москвы и  Центрального региона « Московский  Муфтият» .

Опубликовано: 19 мая 2021 г.


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