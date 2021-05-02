Две супружеские пары из Чувашии награждены орденом «Родительская слава»

Это семья Степановых из Мариинского Посада и семья Терентьевых из Чебоксар, сообщают в Минтруде республики. Супруги Эдуард и Наталья Степановы в браке 27 лет. Они воспитывают семерых детей. Глава семейства работает в сфере строительства, а его супруга — индивидуальный предприниматель в области адаптивного массажа. Степановы — активные участники спортивных мероприятий, а также школьных конкурсов и проектов. Супруги Владимир и Мария Терентьевы в браке 24 года. В их семье 11 детей. Папа сейчас ухаживает за ребенком, а мама — младший воспитатель в чебоксарском детском саду № 129. Все их дети учатся в музыкальной школе и играют на различных инструментах. Еще шесть супружеских пар награждены медалями ордена «Родительская слава»: Васильевы из Чебоксар, Ивановы из Моргаушского района, Патшины из Цивильского района, Патьяновы из Красночетайского района и Щекотовы из Новочебоксарска.