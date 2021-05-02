В Брестской крепости будет храниться земля с Сурского рубежа

Брест — Иркутск — Брест — по такому маршруту 8 мая от стен Брестской крепости-героя в Беларуси отправились участники памятного автопробега «Содружество: от Буга до Байкала». Он посвящен двум знаковым событиям: 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Автоколонна в составе четырех автомобилей с десятью членами экипажа на борту следует к озеру Байкал, чтобы доставить копию легендарного знамени 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 42-й стрелковой дивизии и капсулу со священной брестской землей, окропленной кровью защитников Родины. Вчера белорусы на один день сделали остановку в Чебоксарах.

Автомобили с белорусскими номерами, с развевающимися на ветру флагами России и Беларуси и копией Знамени Победы припарковались на площади перед мемориальным комплексом «Победа» в Чебоксарах. Рядом обращали на себя внимание мощные мотоциклы — в Чувашии к автопробегу присоединились участники мотоклуба «Опричники» и Союза мотоциклистов Чувашии, которые сопровождали колонну участников по городу. Вместе с учащимися Чувашского кадетского корпуса, представителями ветеранских организаций, городской администрации и министерств гости возложили цветы к Вечному огню, почтив память павших в бою сынов и дочерей двух братских народов — россиян и белорусов — минутой молчания.

Брестская земля, как известно, первой приняла на себя удар во время Великой Отечественной войны. Оборона Брестской крепости вошла в историю как одно из самых великих сражений, показавших мужество и героизм советских солдат, стоявших за Родину до последнего. Рассказать о событиях Великой Отечественной войны молодому поколению, поведать молодежи, какую страшную цену нашим дедам пришлось заплатить за Победу, сохранить память о героях для потомков — с такой миссией едут участники автопробега из Беларуси. Посещают не только города-герои и места боевой славы двух союзных государств, но и заезжают туда, где пули в годы войны не свистели.

В Чебоксарах, например, им настоятельно рекомендовал побывать наш земляк, ныне живущий в Беларуси, — Александр Разумов, сотрудник Российского центра науки и культуры в Бресте, который попросил передать привет родному городу.

«Мы никак не могли проехать мимо, — говорит Евгений Белинский, руководитель экспедиции. — Город прекрасный, погода чудесная, добрые люди. В восторге от набережной — надеемся, еще успеем покататься на кораблике по Волге».

Есть и еще одна причина, по которой белорусы сделали остановку в чувашской столице. Как оказалось, в Чебоксарах живет один из участников международного конкурса детско-юношеского рисунка «И помнит мир спасенный», который проводился в рамках автопробега. Забегая вперед, скажем, что участникам экспедиции удалось разыскать и встретиться с 13-летним учеником чебоксарской школы № 48 Сашей Акуловым. Школьнику и его руководителю, учителю Наталие Казаковой, гости из союзного государства вручили сертификат и белорусские сувениры.

Конечной точкой маршрута не случайно обозначен Иркутск. Как рассказали участники автопробега, в Брестской области, в двухстах километрах от Бреста, есть город Пинск, который в годы войны был освобожден Иркутско-пинской дивизией. А в Иркутске имеется школа, которая носит имя прославленной дивизии. Туда и направляются брестчане. С собой они везут капсулы с землей Брестской крепости-героя и с братской могилы сибиряков, сражавшихся за Пинск в Белоруссии.

Сразу же после возложения цветов к монументу Воинской Славы автоколонна с флагами отправилась в Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. Гостей ознакомили с мастерскими и учебными классами, в которых занимаются ребята, рассказали о героическом прошлом Чувашии — о том, как холодной зимой 1941-1942 годов на территории республики женщины, старики и дети рыли окопы Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

«В этой войне наши деды и прадеды отстояли не только свою свободу. Они освободили все человечество от нацизма, — обратился к брестчанам председатель Республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Генрих Васильев. — Вы поставили очень важную задачу — еще раз напомнить о героизме, проявленном нашими предками. 27 миллионов граждан тогда потерял Советский Союз — такое нельзя забывать. Сегодня важно об этом говорить еще и потому, что, к сожалению, некоторые братские республики Советского Союза почему-то, мягко говоря, перестали друг друга понимать. Нас хотят столкнуть лбами — тот братский народ, который в годы войны разгромил нацизм. И в этом плане автопробег, который вы организовали, очень значим».

«Низкий вам поклон от белорусской земли», — поблагодарили гости. В торжественной обстановке они передали на вечное хранение в республике капсулу со священной землей Брестской крепости-героя. В свою очередь из Чувашии в город-герой Брест отправится земля с мест строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Для Чувашии это земля тоже священная — она окроплена кровью, пролитой не в ратном бою, а в трудовом.

«Огромное спасибо за такое доверие. Эту землю мы доставим в Брестскую крепость и передадим на вечное хранение музею», — ответили участники автопробега.

Большой честью для них было узнать и имена жителей Чувашии, героически сражавшихся при обороне Брестской крепости. Постоянный автор «СЧ», руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Евгений Шумилов рассказал о пяти уроженцах Чувашии, мужественно защищавших Родину на брестской земле. Их память почтили минутой молчания.

Впереди у участников автопробега еще долгая дорога. В пути их ждет множество патриотических мероприятий и встреч в различных регионах страны. В общей сложности предстоит преодолеть 15 тысяч километров. В Иркутск белорусы планируют прибыть через две недели. На родину они вернутся ближе к 22 июня, накануне Дня памяти и скорби.

Фото Максима Васильева

В Чебоксарах к автоколонне примкнули участники местных мотоклубов.