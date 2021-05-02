Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества «Знание»

Интеллектуальное будущее страны

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко избран председателем наблюдательного совета общества «Знание». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Двенадцатого мая в Москве состоялся III съезд Российского общества «Знание», на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. В соответствии с решениями съезда, председателем Наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ходе съезда были также выбраны заместители председателя набсовета. Ими стали помощники Президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина. Генеральным директором организации участниками съезда избран основатель холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль. Всего в съезде приняли участие более 190 человек из регионов, где работает общество «Знание».

Российское общество «Знание» — это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения Общества «Знание» действуют в 85 субъектах Российской Федерации.

Напомним, что 26 марта в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» принял участие Президент России Владимир Путин. Именно тогда Максим Древаль предложил создать постоянную платформу, где была бы возможность продолжать развиваться и приносить пользу обществу, используя при этом успешный опыт Советского Союза. В качестве примера такой деятельности было приведено общество «Знание».

Эта инициатива была одобрена Главой государства. 21 апреля в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Справка «СЧ»

Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание» создана в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина в 2015 году. Учредителем организации является Министерство образования и науки Российской Федерации. Председателем филиала Российского общества «Знание» в Чувашской Республике является Широков Олег Николаевич, декан историко-географического факультета, профессор кафедры истории и культуры зарубежных стран ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», доктор исторических наук.