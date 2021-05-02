Победа благодаря решающей партии

На днях проходил Всероссийский шахматный лично-командный интернет-турнир среди пенсионеров – региональные сборные состояли из двух мужчин и одной женщины. На женской доске не было равных чебоксарке Валентине Давыдовой, а в командном зачете сборная Чувашии заняла третье место.

Всего в соревнованиях приняли участие 133 шахматиста из 46 регионов России. Состязания проводились по швейцарской системе в семь туров. Сборную Чувашии представляли Александр Петров, Павел Игумнов и Валентина Давыдова.

В женском зачете благодаря победе в последней партии Валентине Давыдовой удалось выиграть соревнования. В скором времени шахматистке как победителю онлайн-турнира вручат заслуженный приз – ноутбук.

Кстати, как оказалось, 60-летняя Валентина Климентьевна начала играть в шахматы уже в зрелом возрасте.

«Я вышла не пенсию и не знала, чем занять себя, долго искала увлечение, – рассказала Валентина Давыдова. – Случайно узнала о том, что знакомый продает большую библиотеку книг о шахматах. Купила, начала читать. Стала ходить в Лакреевский парк, смотреть, как играют другие. Потом осмелилась сесть за шахматную доску. Проиграла всем, даже ребятам из младших классов».

Теперь Валентина Климентьевна каждый день 2-3 часа своего времени уделяет игре в шахматы и решает шахматные задачи.

В свою очередь, у 70-летнего Александра Петрова была совсем другая история знакомства с шахматами.

«Я начал заниматься шахматами с 10 лет во дворце пионеров. Уже среди взрослых дважды был чемпионом Чувашии. Сейчас шахматы для меня хобби, которым я занимаюсь на протяжении всей жизни, – с улыбкой рассказал Александр Петров. – Своей игрой на соревнованиях я доволен, но для улучшения результата нужно больше тренироваться».

На интернет-турнире пенсионер занял 4 место. При этом Александр Павлович до последнего тура претендовал на попадание в тройку сильнейших, но не все так просто… Техническая неполадка «сыграла злую шутку» с пенсионером – в заключительной партии онлайн-турнира шахматист из Чувашии из-за проблем с компьютерной мышкой поставил важную фигуру не на то поле, которое хотел, и вместо победы или ничьи случилось поражение, не позволившее попасть в призовую тройку…

Еще один представитель сборной Чувашии 83-летний Павел Игумнов занял 13 место на своей доске. Конечно, соревнования для шахматиста могли сложиться по-другому, но главное, что Павел Алексеевич так же как и другие члены команды нашей республики внес важный вклад в общекомандное третье место сборной Чувашии.

Во время соревнований команде шахматистов нашей республике оказало поддержку Отделение Пенсионного фонда России в Чувашии.

Фото Ирины Павловой

После хороших выступлений на различных турнирах среди пенсионеров Валентину Давыдову приняли в Федерацию шахмат Чувашии.