С конечной остановкой в Московском Кремле

На коллектив новокузнецкого центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» Министерством культуры и национальной политики Кузбасса возложена высокая миссия (иначе такое задание и не назовешь): в рамках Всероссийской акции «Вышитая карта России» по выданному трафарету создать карту нашего региона. Кузбасская вышивка станет красочным фрагментом карты нашей страны, представляющей единство многонационального народа Российской Федерации.

Каждый регион вышивает свой небольшой кусочек нашей большой Родины. Организатором акции стало Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики. Именно в Чувашию к середине марта со всех концов нашей многоликой страны начнут слетаться части пазла — вышитой картины, представляющей собой карту России. В окончательном варианте карта должна представлять собой красочное полотно в шесть с лишним метров в ширину и три — в высоту.

В Кузбассе выбор недаром пал на известный за пределами нашего края центр «Параскева Пятница». Он давно зарекомендовал себя высокопрофессиональным коллективом, знатоком народного русского творчества и этнографии. Исполнители вышивки — руководитель центра, лауреат Всероссийской премии «Гордость нации» Елена Павловская, а также методисты Ольга Важенина, Ангелина Заверохина и Любовь Иванова. Все они — опытные мастерицы в искусстве вышивки: украшают ею народные костюмы, ведут в центре мастер-классы по разнообразной технике с нитками и иголками. По словам Елены Павловской, для выполнения столь высокой миссии вышивальщицы даже нитки мулине 1950–1960-х годов прошлого века подобрали из своих музейных фондов. «Они советского производства, отличного качества. Яркие, не выцветают», — говорит мастерица.

Вышить предстоит два полотна: саму карту Кузбасса размером 30 на 50 сантиметров и полотно с изображением элементов этнографической символики региона — 50 на 50 сантиметров. Для того чтобы подобрать символику, пришлось провести настоящую научно-исследовательскую работу. Обсуждение проходило с Министерством культуры и национальной политики в течение трех дней. Поначалу хотели на полотне собрать воедино этнические орнаменты проживающих на территории Кузбасса представителей народностей. Но решили, что из всего этого большого разнообразия получится «винегрет».

В окончательном виде идея пришла к Елене Павловской. Она предложила взять символы коренных народов Кузбасса — шорцев и телеутов, а также использовать образцы наскальных рисунков «Томской писаницы». А объединяющим этнографические образы центром станет древнерусская Берегиня, символизирующая женщину-хранительницу рода, которую у тюркских народностей почитают как Золотую Бабу, а в православии — как Богородицу.

Вышивка будет состоять из ниток пяти цветов: голубого (символ реки), зеленого (контур таежного региона), темно-коричневого и черного (наскальные рисунки нашего древнего Кузбасса) и красного (Берегиня). Учитываются все нюансы искусства вышивки: в технике тамбуром — более воздушная, росписью — плоская. «Крестиком мы здесь не вышиваем!» — подчеркнула Елена. В вышивке будут также использованы ракушки каури, характерные для украшения национальных костюмов шорцев и телеутов. Эти ракушки издревле у коренных народов Сибири символизируют богатство. Крупными каури будут отмечены Кемерово и Новокузнецк, мелкими — города поменьше. К слову, имена мастериц-вышивальщиц также будут оставлены в истории, списком они войдут в музейный комплекс Московского Кремля.

В Чувашии, куда прибудут вышивки из регионов, мастерицы соединят фрагменты в единое целое и отправят на демонстрацию 12 июня в честь Дня России в город Чебоксары, на Всероссийский фестиваль «Родники России».

С 12 июня до начала декабря этого года карта будет демонстрироваться в федеральных округах России по заранее составленному графику. Затем карта поедет в Москву в МГАТ «Русская песня» (коллектив под руководством Надежды Бабкиной стал партнером акции). А поскольку это всероссийское мероприятие приурочено к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, цель акции — привлечь внимание к декоративно-прикладному искусству и поиску оригинальных изобразительных решений, а значит, послужить творческому росту и профессиональной консолидации мастеров, работающих в области декоративно-прикладного искусства, популяризации национальной вышивки народов РФ.

Конечной остановкой вышитой карты России станет комплекс музеев Московского Кремля, она уйдет туда на хранение. Следует отметить, что там уже хранится первая вышитая карта России. Создана она была воспитанницами Московского института ордена Святой Екатерины в 1872 году и поднесена в подарок императору Александру II. И современная вышитая карта, согласно идее организаторов акции, должна будет «удивительным образом соединять в себе монументальность, торжественное величие образа России и трепетную, трогательную рукотворность безупречной техники современных мастеров».