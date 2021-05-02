В майские праздники в скорую помощь обратились 11 тысяч жителей республики

Свои итоги майских праздников подвели медики. Оперативным отделом скорой помощи Чувашии зарегистрировано 11 тысяч обращений. В течение 10 праздничных дней бригады скорой помощи доставили на госпитализацию 5755 пациентов. Экстренная медицинская помощь оказана 49 пострадавшим в 38 ДТП по всей республике. 1331 человек получили травмы различной степени тяжести. Так, например, 23 человека в возрасте от 5 до 87 лет обратились в службу скорой помощи после укуса собаки. Среди пострадавших семь детей. Двадцать человек пострадали от падения с высоты, в том числе четверо детей. Самый младший из них, 3-летний мальчик, выпал из окна первого этажа. «Скорую» ему вызвала соседка, ставшая свидетелем инцидента. Через 4 минуты бригада анестезиологии и реанимации была уже на месте. По результатам диагностики мальчик отпущен на амбулаторное лечение. 6 пациентов из Шумерли, Батырева и Алатыря в срочном порядке эвакуировали с помощью вертолета в больницы Чебоксар. Причиной стали сердечно-сосудистые заболевания. В то же самое время «скорую помощь» вызывали 10 человек, получивших по неосторожности травму пальца…