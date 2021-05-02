Роман Минеев и Кирилл Скрябин достойно выступили на чемпионате России по триатлону

В Татарстане прошли всероссийские соревнования в дисциплине «дуатлон-спринт». Достойные результаты показали представители Чувашии Роман Минеев и Кирилл Скрябин. Также в это время состоялся чемпионат и первенство России по триатлону.

Всего в состязаниях участвовали порядка 200 сильнейших триатлонистов страны, Чувашия была представлена 16 спортсменами, сообщили в региональном Минспорте.

По результатам упорной борьбы Роман Минеев завоевал серебряную медаль всероссийских соревнований по дуатлону-спринту в возрастной категории 15-16 лет, а Кириллу Скрябину удалось показать второй результат среди юных спортсменов 13-14 лет. Ребята преодолели непростую дистанцию, состоящую из бега на 2 км + 8 км велогонки + 1 км бега.

Фото cap.ru

Для Романа Минеева (на фото слева) и Кирилла Скрябина это уже далеко не первые медали со всероссийских стартов.