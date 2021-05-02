В Чебоксарах завершилось первенство России по настольному теннису среди молодежи

Представительницы Чувашии Анастасия Иванова и Юлия Пуговкина стали обладательницами нескольких наград.

В соревнованиях приняли участие 64 юноши и 64 девушки из 29 субъектов России, сообщили в Минспорте Чувашии. Спортсмены разыграли награды в личном (одиночном), парном, смешанном парном и командном зачетах.

По итогам соревнований Анастасия Иванова выиграла золотую медаль в одиночном разряде, обыграв в финале спортсменку из Ленинградской области Екатерину Иванову. Второе «золото» Анастасия завоевала в смешанных парах с Ильей Конюховым из Екатеринбурга.

В женском парном разряде дуэт Анастасии Ивановой и Юлии Пуговкиной занял второе место — в финале спортсменки из Чувашии проиграли Маргарите Михайловой и Маргарите Белозор из Санкт-Петербурга. Еще на счету Юлии Пуговкиной бронзовая медаль в смешанных парах с Алексеем Самохиным из Оренбурга.