На веранде дома в Вурнарском районе полиция обнаружила секретную грядку

Но полицейские находят и не такие тайники

В республике по-прежнему напряженной остается наркоситуация. По данным регионального МВД, в прошлом году из незаконного оборота изъято без малого 95 килограммов наркотических средств, к уголовной ответственности привлечены свыше 280 человек.

Накрыли интернет-магазин…

Недавно прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении организатора и трех членов преступной группы, занимавшейся незаконным сбытом наркотических средств и легализацией преступных доходов.

По версии следствия, 26-летний житель Чебоксар, обладая навыками программирования, в июле 2019 года создал в сети Интернет магазин, специализирующийся на незаконной продаже наркотических средств на территории Чувашии и республики Марий Эл. Для сбыта наркотиков организатор вовлек в преступную группу троих местных жителей, которые по его указанию оборудовали в подъездах домов и других местах тайники-закладки. О них сообщалось приобретателям наркотиков, которые платили за товар безналичным способом через электронные платежные системы. Полученные доходы от преступной деятельности организатор группы «отмывал», проводя разные финансовые операции. Общая сумма легализованных денег составила около 6,5 млн рублей.

В ходе предварительного следствия полицейские обнаружили и изъяли свыше 10 кг наркотических средств и психотропных веществ, принадлежащих злоумышленникам. Дело уже в суде.

К сожалению, в незаконном обороте наркотиков нередко участвует молодежь. К примеру, в Новочебоксарске за такое неправедное дело осужден 18-летний студент первого курса одного из чебоксарских вузов, сообщает СУ СКР по Чувашии. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. В ноябре прошлого года молодой человек для последующего сбыта забрал из тайника, оборудованного на территории гаражного кооператива в Новочебоксарске, мефедрон общей массой около 1 грамма, который был заложен там его сообщником. И сделал закладку с этим веществом в подъезде одного из городских жилых домов. Но полицейские вездесущи…

За аналогичное преступление к реальному лишению свободы приговорена и 18-летняя жительница Чебоксар, которая сбывала спайсы. Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. На этот раз суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Опасные кусты цветут красиво…

Ждет судебного разбирательства и 30-летняя жительница Чебоксар, которой инкриминируется 12 преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах.

По версии следствия, злоумышленница, несмотря на то, что в отношении нее в Ленинском районном суде уже рассматривалось уголовное дело по обвинению в совершении аналогичных преступлений, продолжала свою деятельность по сбыту наркотиков через тайники-закладки. В ходе предварительного следствия они были изъяты из незаконного оборота.

В суд также направлено уголовное дело по факту покушения 35-летнего жителя Пермского края на сбыт более 10 кг наркотических средств (особо крупный размер) на территории Чувашии и еще двух регионов.

Не только тайники-закладки в ходу у тех, кто мечтает получить материальную выгоду от сбыта наркотиков или личную «радость» от дозы.

К примеру, в Вурнарском районе 33-летний житель деревни развел «наркотический сад» у себя дома — на веранде. Ему инкриминируется «незаконное культивирование, хранение и сбыт наркотических средств». С мая по август прошлого года он выращивал растения, содержащие наркотические средства. После созревания хранил их, а потом сбывал своим знакомым. В ходе предварительного следствия у него дома было изъято более 109 граммов высушенных растительных наркотических средств и 20 растущих кустов.

Сельчанин вину признал лишь частично. Однако доказанные факты в помойное ведро не выбросишь. Суд приговорил фигуранта к 5 годам колонии общего режима.

Недавно навестила «Советскую Чувашию» жительница Чебоксарского района. Посетовала, что попала в нехорошую историю. На участке, где ее овощные грядки, неожиданно пророс и зацвел мак. Потом сотрудники полиции в качестве вещдока собрали аж 280 кустов. Пенсионерка полагает, что ее с этим маком подставили родственники, с которыми не сложились отношения, будто бы желают, чтобы убралась с огорода, который принадлежит брату. В то же время нынче фигурантка уголовного «макового» дела собственноручно написала явку с повинной, хотя сейчас и утверждает, что не по своей воле. Там указано, что мак выращивала для кулинарных целей. Закончится ли эта история обвинительным приговором или найдутся аргументы для оправдания, покажет время.

Что за наркотики можно серьезно поплатиться, знают все. Рассчитывая на это, преступно «пошутили» с человеком двое молодых мужчин — уроженцев Новочебоксарска. В апреле прошлого года ночью они, находясь возле санатория «Надежда», заметили незнакомца, бродящего в лесном массиве. И предположили, что у него имеются наркотики. Подошли, представились работниками полиции, предъявив удостоверение сотрудника УФСИН (один из мужчин таковым и являлся). Затем, угрожая привлечь к уголовной ответственности за хранение наркотиков, потребовали у лесного путешественника деньги. И тот передал им 12 тысяч рублей.

В итоге суд признал злоумышленников мошенниками. Они не только вернули потерпевшему деньги, но и заплатят крупный штраф в доход государства: один — 100 тысяч рублей, другой — 50 тысяч. Кроме того, сотрудник УФСИН лишился работы.