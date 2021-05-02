В республике снизился уровень бедности

В Чувашии по итогам 2020 года численность граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума сократилась относительно предыдущего 2019 года на 7,9 тыс. человек и составила 204,6 тыс. человек. При этом уровень бедности, то есть доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в процентах от общей численности населения региона, составил 16,8%, также снизившись относительно предыдущего года на 0,6 процентного пункта, сообщает Росстат.

По показателю «уровень бедности» Чувашия за 2020 год улучшила позицию в соответствующем рейтинге регионов РФ на две позиции — с 68 до 66-го места. Специалисты считают, что это стало результатом заметного расширения финансовой поддержки населения в прошлом году, особенно семей с детьми, а также реализации механизма оказания государственной помощи на основании социального контракта.