Ветераны получают именные поздравления от Главы Чувашии

Социальные работники комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар с чувством глубокой гордости за наш великий народ преподносят именные поздравления Главы Чувашии Олега Николаева, адресованные ветеранам Великой Отечественной войны.

«Мужество и стойкость, сила духа и трудолюбие, проявленные вами на фронте и в тылу, всегда будут примером истинной любви к Родине. Мы помним, какой ценой вам досталась Победа, и преклоняем голову перед Вашим подвигом», – отмечает руководитель региона в поздравительной открытке. Поколение героев выдержало тяжелейшие испытания и тем самым отстояло право народов на свободную и достойную жизнь под мирным небом. За это мы в неоплатном долгу перед ними, нашими ветеранами.

На сегодня более 1600 ветеранов- жителей столицы успели получить поздравление Главы Чувашии, сообщается на сайте Администрации Главы.