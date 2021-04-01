Школьники Чувашии – победители и призеры Всероса по физической культуре

Недавно на базе Курского государственного университета завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету «Физическая культура», сообщили в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии. География соревнований была обширная – 273 участника из 73 регионов России.

Чувашию на олимпиаде представляла команда из четырех одиннадцатиклассников: Татьяна Елисеева (Карабай-Шемуршинская СОШ), Екатерина Иванова (Гимназия №6 г. Новочебоксарска), Денис Матюшкин (Первомайская СОШ Батыревского района) и Леонид Яшин (Кильдюшевская СОШ Яльчикского района).

Во время соревнований ребята не только принимали участие в теоретическом и практическом турах олимпиады, но и познакомились со столицей соловьиного края в яркой и насыщенной культурно-досуговой программе. Участникам удалось посетить мемориал Победы, картинную галерею имени А.А. Дейнеки, театр юного зрителя «Ровесник»… Также школьники осмотрели монастырь Коренная пустынь и военный музей «Командный пункт Центрального фронта» в местечке Свобода Золотухинского района Курской области.

Уже в ходе церемония закрытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре стало известно – в числе победителей представители Чувашии Татьяна Елисеева и Екатерина Иванова, а Денис Матюшкин стал призером.

Николай Архипов