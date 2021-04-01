В Чебоксарах открылась выставка «Геральдические символы Чувашии: история и современность»

В Чувашском государственном художественном музее представлены подлинники документов по истории госсимволов Чувашии, экспонаты передвижной выставки Чувашского национального музея, книги из фондов Национальной библиотеки.

«Государственные символы — это предмет нашей гордости и залог того, что мы должны и дальше развивать нашу государственность и свою национальную идентичность, делать все, чтобы сохранять и развивать национальную культуру исходя из меняющихся тенденций современного мира», — сказал Глава республики Олег Николаев на торжественном открытии выставки.

В рамках выставки, посвященной Дню государственных символов республики, также были вручены свидетельства Геральдического совета при Президенте России о регистрации герба и флага в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации главам десяти сельских поселений Красночетайского района, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.