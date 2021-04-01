В Чебоксарах открылась выставка «Геральдические символы Чувашии: история и современность»

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чувашском государственном художественном музее представлены подлинники документов по истории госсимволов Чувашии, экспонаты передвижной выставки Чувашского национального музея, книги из фондов Национальной библиотеки.
«Государственные символы — это предмет нашей гордости и залог того, что мы должны и дальше развивать нашу государственность и свою национальную идентичность, делать все, чтобы сохранять и развивать национальную культуру исходя из меняющихся тенденций современного мира», — сказал Глава республики Олег Николаев на торжественном открытии выставки.
В рамках выставки, посвященной Дню государственных символов республики, также были вручены свидетельства Геральдического совета при Президенте России о регистрации герба и флага в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации главам десяти сельских поселений Красночетайского района, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Опубликовано: 29 апреля 2021 г.


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