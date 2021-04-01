В сельском клубе в Батыревском районе обвалился потолок

Здание расположено в д. Татмыш-Югелево по ул. Улангина, д.13. Здание одноэтажное керамзитоблочное, построено в 1957г.

26 апреля 2021 года вследствие ветхости несущих конструкций произошло обрушение части потолка, обшитого ДВП (не крыши!). Пострадавших нет. 26 апреля при администрации Новоахпердинского сельского поселения Батыревского района создана комиссия по факту обрушения и принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации. Главе сельского поселения рекомендовано закрыть доступ в помещения здания клуба всвязи с возможностью дальнейшего обрушения здания.

Глава администрации Новоахпердинского сельского поселения С.Ф. Никитин