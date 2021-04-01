На стадионе «Олимпийский» прошьют газон

В рамках утвержденной Правительством РФ Концепции наследия чемпионата мира по футболу-2018 на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах в этом году будут проведены работы по так называемой прошивке футбольного поля.

Натуральный газон будет прошиваться синтетической нитью на глубину не менее 15 сантиметров с помощью специальной машинки в автоматическом режиме. Операция предназначена для укрепления травяного покрытия поля. Благодаря этой технологии газон не только лучше сохраняется, но и быстрее восстанавливается после матчей и тренировок.

«Главное преимущество такого газона — простота эксплуатации и устойчивость при более высоких игровых нагрузках. Благодаря полиэтиленовым нитям газон становится мягче, так что футболистам станет комфортнее играть, они меньше рискуют получить травму», — рассказали в Минспорте Чувашии.

На реализацию проекта Чувашии выделили порядка 25 млн рублей из федерального бюджета, а регион добавил еще около 1,3 млн рублей.

ЦИФРА Более 16 млрд рублей в общей сложности планируется потратить в стране на ресурсное обеспечение объектов инфраструктуры в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу с 2018 по 2023 годы.