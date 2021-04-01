29 апреля — День государственных символов Чувашской Республики

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем государственных символов Чувашской Республики!

Чувашский флаг, герб, гимн хранят уникальную самобытность нашего народа. Они олицетворяют преемственность поколений, укрепляют патриотический дух, объединяют наших земляков по всему миру.

Желаю вам, уважаемые жители республики, успехов во всех добрых начинаниях, здоровья, счастья и благополучия! Пусть этот праздник вдохновит вас на новые свершения во благо Чувашии!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев