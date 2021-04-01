Новости спорта короткой строкой

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Представителям Чувашии удалось завоевать одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали на прошедшем в городе Салават (республика Башкортостан) первенстве России по настольному теннису среди глухих у юношей и девушек до 19 лет.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На чемпионате России среди атлетов старше 65 лет ветеран спорта из Чувашии 71-летний Виктор Семенов выиграл соревнования по спортивной ходьбе на 3000 метров с новым мировым рекордом, побив прошлое достижение на 14,76 секунды! Также полный комплект наград на состязаниях удалось завоевать Людмиле Михуткиной.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. На чемпионате Европы в швейцарском Базеле выступала представительница Чувашии Елена Герасимова — спортсменке не удалось преодолеть барьер квалификации в личном многоборье, и в итоговом протоколе она расположилась на 26 месте.

МАУНТИНБАЙК. С медалями вернулись представители Чувашии с Всероссийских соревнований по маунтинбайку, которые проходили в Краснодарском крае. Серебряную награду завоевал Алексей Анисимов, а бронзовым призером стал Даниил Карпов.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Представительница Чувашии Любовь Мышова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 45 кг на чемпионате Поволжья, проходившем в Оренбурге. Спортсменка по сумме двух упражнений показала результат 110 кг (рывок 50 кг, толчок 60 кг).