Вероника Чумикова и Евгения Захарченко взяли «серебро» и «бронзу»

Спортсменка из Чувашии Вероника Чумикова завоевала серебряную награду на чемпионате Европы по вольной борьбе в Варшаве в весовой категории до 59 кг. Еще одна представительница нашей республики Евгения Захарченко выиграла «бронзу» в весе до 72 кг.

На чемпионате Европы в Польше три спортсмена представляли Чувашию — об успехе Сергея Козырева, завоевавшего на турнире серебряную медаль, «СЧ» уже рассказывала.

Кстати Как сообщили в Минспорте Чувашии, борец Сергей Козырев попал в список кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио в составе сборной России.

Путь к медали для Вероники Чумиковой в весовой категории до 59 кг не был легким. Правда, в 1/4 финала спортсменке из Чувашии удалось одолеть представительницу Турции Элиф Яник со счетом 11:0, но дальше начались сложности…

В полуфинале Вероника боролась с Анастасией Ничитой из Молдовы — схватка держала любителей борьбы в напряжении до самого конца, но по последнему действию именно спортсменке из Чувашии удалось пробиться в финал. В битве за «золото» Веронике Чумиковой противостояла Биляна Дудова из Болгарии — представительница нашей республики проиграла сопернице схватку со счетом 5:1, но все равно выиграла серебряную награду чемпионата Европы.

В свою очередь, Евгения Захарченко начала битву за медали в весовой категории до 72 кг противостоянием 1/4 финала с Каталиной Аксенте из Румынии. Спортсменка из Чувашии выиграла схватку со счетом 5:2. В полуфинале Евгения сражалась с представительницей Украины Аллой Белинской, но уступила ей по «туше». Зато в противостоянии за «бронзу» спортсменка из Чувашии выиграла у Мерве Пул из Турции со счетом 11:0 и завоевала бронзовую медаль.