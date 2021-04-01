Сдал нормативы — получи значок!

Проверка гибкости, ловкости и выносливости

…На минувшей неделе, пока на улице шел холодный апрельский дождик, в стенах спорткомплекса «Спартак» более двухсот детей и учителей из двух десятков чебоксарских школ пробовали себя в сдаче нормативов ГТО. Дети и их учителя подходили к месту событий постепенно, с самого утра — для учебных заведений из каждого района столицы был выделен отдельный временной слот.

Еще до старта сдачи нормативов одни ребята усиленно разминались, а другие уже устроили импровизированные соревнования на самый длинный прыжок с места. Попутно делились опытом: «Неправильно ты прыгнул, — сказал один из ребят младшему товарищу. — Смотри, как надо». Кроме этого упражнения участники комплекса ГТО должны были выполнить поднимание туловища из положения «лежа на спине», наклон вперед, отжимания…

Для ученицы школы № 47 Дианы Смирновой комплекс ГТО — не только выполнение упражнений на знак отличия. «Это испытание силы воли, — поделилась своими эмоциями Диана. — Начиная с шестого класса я каждый год сдавала комплекс ГТО, но обычно из-за одного норматива получала серебряный значок. В этом году я планирую все сдать на «золото».

Другому ученику школы № 47, Дмитрию Власову, комплекс ГТО нужен для поддержания хорошей физической формы. «Из упражнений я больше всего уверен в растяжке и отжиманиях — это мои козыри», — добавил Дмитрий.

Но не для всех участников отжимания оказались, что называется, легкой прогулкой — норматив в 16 повторений ученица 10 класса гимназии № 4 Екатерина Дмитриева сдала, отдав практически все силы. «Я готовилась к сдаче нормативов целый месяц: растяжка, пресс, отжимания. И все равно эти отжимания дались очень тяжело, — поделилась радостью от выполненного норматива Екатерина Дмитриева. — ГТО — это отличная возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ и поступить в университет».

Учебные заведения основательно подготовились к сдаче нормативов — ученики из школы № 57 пришли в фирменных футболках, а из школы № 22 — в майках.

Не только дети сдавали комплекс ГТО в этот день — свои силы пробовали и педагоги. Конечно, для них нормативы были мягче, но чтобы получить заветный значок, нужно держать себя в хорошей физической форме.

«Кроме детей, в нашей школе активными участниками сдачи норм ГТО являются и педагоги, — с улыбкой подтвердила директор школы № 6 Надежда Макарова. — За все время более 600 ребят и учителей из нашей школы сдали нормы ГТО. В этом году мы надеемся получить более 350 значков, из которых 50 должны достаться преподавателям».

Кстати, неспроста именно спорткомплекс «Спартак» принимает участников комплекса ГТО. Еще в 2014 году перед международным форумом «Россия — спортивная держава» это спортивное сооружение стало главной площадкой первого всероссийского пробного фестиваля ГТО в Чебоксарах. В итоге по решению администрации города «Спартак» и по сей день является центром тестирования в столице республики. Но существуют и дополнительные площадки, на которых могут принимать нормативы комплекса ГТО: стадион «Энергия», спортшкола имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова.

Справка «СЧ» В Чувашии с 2016 года по 31 марта 2021 года 71486 человек приняли участие в сдаче нормативов ГТО. За все время золотые значки получил 14841 участник, серебряные — 18173, а бронзовые — 15921. В нынешнем году в сдаче комплекса ГТО участвовали 1823 человека. В каждом из 26 муниципалитетов республики созданы центры тестирования комплекса ГТО.

Фото Максима Васильева

По признанию ребят, именно отжимания у многих становились «камнем преткновения» для завоевания золотого значка «ГТО».

В прыжках в длину с места в возрастной категории от 13 до 15 лет мальчикам для золотого значка «ГТО» нужно прыгнуть 215 см, а девочкам — 180 см.