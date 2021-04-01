В Чувашии продолжается регистрация участников предварительного голосования «Единой России»

Затем партия выдвинет их кандидатами в депутаты Госдумы РФ и Госсовета Чувашии на предстоящих осенью парламентских выборах. В пятницу заявку на участие в предварительном голосовании подала заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии — министр образования и молодежной политики республики Алла Салаева.

В региональную общественную приемную партии Алла Леонидовна пришла с кипой документов. Как и все кандидаты, она предоставила копии дипломов об образовании и паспорта, справку с места работы, справку о волонтерской деятельности, сведения о составе семьи, об имеющихся госнаградах и другие документы.

«Это решение, безусловно, согласовано с Главой республики и связано непосредственно с реализацией задач, которые указаны в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, — после подачи документов прокомментировала Алла Салаева. — Партией «Единая Россия» предлагается много инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, в том числе в образовании и здравоохранении. В Послании Президента России Федеральному Собранию мы увидели всестороннюю поддержку этих инициатив. А значит, развитию социальной сферы будет уделяться еще большее внимание. Я являюсь членом партии «Единая Россия» уже более пятнадцати лет. Мой опыт работы в органах исполнительной власти дает понимание о работе системы и подходах, которые могут быть эффективными при работе на федеральном уровне».

Отметим, в этом году предварительное голосование партии «Единая Россия» проходит по открытой модели. Выглядит она так. До 29 апреля в партии принимают заявки на участие в предварительном голосовании на выборах в депутаты Государственной Думы РФ и в Госсовет Чувашии.

Стать кандидатом может каждый: как член партии, так и беспартийный. Голосование будет проходить в электронной форме через платформу «Госуслуги» с 24 по 30 мая. Участники, набравшие наибольшее количество голосов жителей республики, получат право представлять «Единую Россию» на выборах депутатов Госдумы РФ и Госсовета Чувашии, которые состоятся в единый день голосования 19 сентября. Таким образом, жители республики сами определят самых достойных по их мнению людей, которых затем партия выдвинет своими кандидатами на осенних парламентских выборах в стране и республике.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», по данным на понедельник, для участия в предварительном голосовании на выборы в Госдуму РФ зарегистрировано 49 участников, в депутаты Госсовета Чувашии — 110.

В пятницу свои кандидатуры для участия в предварительном голосовании подтвердили также действующий депутат Госдумы РФ Леонид Черкесов, замглавы города Чебоксары Виктор Горбунов, народная артистка Чувашской Республики Августа Уляндина и другие претенденты.

Фото chuvash.er.ru

Алла Салаева — не новичок во власти. «Думаю, мой опыт работы может быть эффективен уже на федеральном уровне», — отметила она, подавая документы на участие в предварительных выборах в Госдуму России.