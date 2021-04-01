ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Жителей Чувашии ждут длинные выходные, с 1 по 10 мая. Президент России поддержал предложение Роспотребнадзора сделать дни между праздниками нерабочими и подписал соответствующий указ. Инициатива основана на консультациях с медиками и направлена на дальнейшую стабилизацию эпидемиологической обстановки. Хочу отметить, что праздничные дни, связанные с 1 Мая и годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, стоит провести преимущественно со своей семьей, снизив по возможности количество социальных контактов. Понимаю, что многие захотят отдохнуть на природе, поэтому важно соблюдать меры безопасности. С 25 апреля в республике действует особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и поблизости от них…»