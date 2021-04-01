Татфондбанк: обыски продолжаются

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Следователи СКР и оперативники УБЭП провели обыски в Татарстане и других регионах страны по новому делу Татфондбанка.
Пока из ущерба в 41 млрд рублей удалось «нарыть» информацию о судьбе 3 млрд, которые в 2015–2016 годах были выведены из Татфондбанка за рубеж. Об этом пишет интернет-издание «БИЗНЕС Online».
Среди тех, у кого прошли обыски — бывший заместитель председателя правления банка Вадим Мерзляков, гендиректор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, главный юрист Татфондбанка и экс-предправления банка «Советский» Ренат Долотин и еще два десятка менеджеров. В списке 23 адреса, причем, как заявляют источники, не только в Татарстане, но и еще в четырех регионах страны. О Чувашии, где действовало отделение Татфондбанка, не сообщается.
Напомним, что вслед за Чувашкредитпромбанком в республике лицензии лишился банк «Мегополис».

Опубликовано: 21 апреля 2021 г.


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