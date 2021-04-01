На повестке дня — сохранение и развитие родного языка

Развитие чувашского языка в социальных сетях, организация конкурса пьес, создание мультфильмов на чувашском языке… Об этом и о многом другом шла речь на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с членами творческих союзов, артистами, художниками, дизайнерами и композиторами республики.

Главной темой разговора, прошедшего в Театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля, стало сохранение и развитие чувашского языка, национальной культуры и искусства. «В республике для этого делается многое, — отметил Олег Николаев. — На чувашском языке выходят газеты и журналы, теле- и радиопрограммы. Активно входит в нашу жизнь чувашское кино. Все это — основа для развития родного языка. Но нам есть куда стремиться. Если мы хотим, чтобы ребенок с детства усваивал чувашский язык и чувашскую культуру, он должен быть окружен родным языком. Здесь речь идет и о вывесках на улицах городов, и об использовании чувашского языка на различных мероприятиях… Немалое значение имеет и внедрение современных технологий. Если будут современные мультфильмы и приложения для планшетов на чувашском языке, то и дети будут больше интересоваться родным языком».

«В 2020 году в Чувашии была принята профильная подпрограмма по сохранению, изучению и развитию чувашского языка, — напомнила в своем выступлении министр культуры Светлана Каликова. — Это очень важный шаг. Кроме того, в прошлом году мы впервые отметили День чувашской вышивки, это решение принял Глава республики, праздник широко отмечался во всех городах и районах».

Говорили на встрече и о подготовке режиссеров для государственных театров республики на базе федеральных вузов. «Необходимо рассмотреть вариант целевого направления, чтобы затем эти люди возвращались в республику, работали, реализовывали свои проекты, развивали культуру, — отметил Олег Николаев. — Возможно, в нынешнем году получится направить учиться одного человека, но и это будет хорошим началом».