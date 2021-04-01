25 апреля — день чувашского языка

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с Днем чувашского языка!
Ежегодно 25 апреля, в день рождения просветителя чувашского народа Ивана Яковлева, мы отмечаем День чувашского языка.
Язык — это величайшее достояние культуры любого народа, живое наследие, которое мы должны бережно хранить и передавать из поколения в поколение. 
В республике немало сделано для сохранения и развития чувашского языка, ведется работа над созданием нового учебника, отвечающего всем современным требованиям. Большой вклад в популяризацию родного языка вносят детские сады, школы и учреждения культуры Чувашии.
С праздником!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 24 апреля 2021 г.


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