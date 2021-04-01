25 апреля — день чувашского языка

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем чувашского языка!

Ежегодно 25 апреля, в день рождения просветителя чувашского народа Ивана Яковлева, мы отмечаем День чувашского языка.

Язык — это величайшее достояние культуры любого народа, живое наследие, которое мы должны бережно хранить и передавать из поколения в поколение.

В республике немало сделано для сохранения и развития чувашского языка, ведется работа над созданием нового учебника, отвечающего всем современным требованиям. Большой вклад в популяризацию родного языка вносят детские сады, школы и учреждения культуры Чувашии.

С праздником!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев