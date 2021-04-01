С начала апреля в Чувашии произошло 12 случаев падения с высоты

Пять из них — на прошлой неделе, среди пострадавших — трое детей, передает информагентство «Чувашинформ» со ссылкой на Госслужбу Чувашии по делам ГО и ЧС и данные Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Отмечается, что происшествий, связанных с выпадением детей из окон многоэтажек, в республике стало больше. Так, вечером 14 апреля в селе Батырево со второго этажа упал мальчик 2016 года рождения. Он получил травму грудной клетки. А 18 апреля из окна первого этажа выпал 8-летний новочебоксарец: москитная сетка, на которую он опирался, не выдержала, и ребенок упал вниз головой. Еще один несчастный случай, напомним, произошел в Чебоксарах — мальчика 2016 года рождения, упавшего с высоты 5 этажа, спас проходящий рядом 36-летний чебоксарец Вениамин Егоров. Об этом инциденте «СЧ» рассказала в минувший вторник.