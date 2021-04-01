Перед выборами пройдут испытания системы дистанционного голосования

В среду на портале Госуслуг стартовал прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования в рамках Общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы». Как сообщают в Центризбиркоме Чувашии, подать заявку могут жители любого региона России. Для оформления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Тренировка использования системы ДЭГ пройдет с 12 по 14 мая, в ходе которой проверят все этапы: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов. Прием заявлений от желающих принять участие в тестировании продлится до 7 мая.