Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском будет построен к концу октября

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в ходе совещания по вопросу строительства мемориального комплекса.

Также руководитель региона отметил, что при его создании будет использован опыт строительства Ржевского Мемориала Советскому солдату.

«Поездка делегации Чувашии в Ржевский район Тверской области была очень важна в плане обмена опытом, потому что это позволит применять аналогичные подходы при создании мемориального комплекса у нас в Козловском районе», – подчеркнул Олег Николаев.

В целях межведомственного взаимодействия и координации работ по строительству мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе разработана «дорожная карта». Планом-графиком предусмотрены мероприятия со сроками исполнения, а также закреплены ответственные лица за их реализацию.

Опубликовано: 21 апреля 2021 г.


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