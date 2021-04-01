Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском будет построен к концу октября

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в ходе совещания по вопросу строительства мемориального комплекса.

Также руководитель региона отметил, что при его создании будет использован опыт строительства Ржевского Мемориала Советскому солдату.

«Поездка делегации Чувашии в Ржевский район Тверской области была очень важна в плане обмена опытом, потому что это позволит применять аналогичные подходы при создании мемориального комплекса у нас в Козловском районе», – подчеркнул Олег Николаев.

В целях межведомственного взаимодействия и координации работ по строительству мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе разработана «дорожная карта». Планом-графиком предусмотрены мероприятия со сроками исполнения, а также закреплены ответственные лица за их реализацию.