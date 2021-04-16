Галина Казанбаева: «Для меня катание на коньках — это удовольствие»

Быстрый лед стал любовью всей жизни

В свои 60 лет она успевает нянчить внуков, работать заместителем директора спортшколы № 7 имени В.Н. Ярды и участвовать в серьезных соревнованиях по конькобежному спорту среди ветеранов.

Вот и недавно на турнире «Коломенский лед — 2021» в Подмосковье завоевала две золотые и две серебряные медали. В разговоре с ней зашла речь о подготовке к соревнованиям, жизни вне спорта и даже ценах на коньки.

Галина Витальевна начала заниматься спортом с раннего детства — сначала из-за высокого роста девочку пробовали отдать в баскетбол, но у ребенка было огромное желание рассекать лед, и с 10 лет в жизни Гали появились коньки.

Студенткой экономического факультета Галина Витальевна пять лет работала наставником по конькобежному спорту и даже тренировала будущих мастеров спорта. Но после окончания университета коньки для девушки отошли на второй план — семья, работа…

С новой силой лед вернулся в жизнь Галины Витальевны в 2002 году — на «Олимпийском» в Чебоксарах начали заливать каток, и женщина проводила там много свободного времени.

С 2013 года Галина Казанбаева — постоянный участник «Коломенского льда». К каждому соревнованию женщина готовится очень ответственно — старается поддерживать физическую форму, ходить в тренажерный зал, бегать кроссы. В этом году полноценной подготовки не получилось — пандемия коронавируса повлияла на планы, поэтому у женщины была возможность прочувствовать лед только в Коломне, за несколько дней до старта.

«Тебя тянет на соревнования пообщаться с новыми людьми, покататься и узнать что-то новое, — с удовольствием рассказала о впечатлениях от ветеранских соревнований Галина Витальевна. — После таких состязаний хочется горы свернуть. Любой человек получает от своего хобби удовольствие, и это прекрасно».

Мало того что Галина Витальевна выезжает на турнир «Коломенский лед» за свой собственный счет, за каждую дистанцию, на которой она выступает, приходится платить взносы — по 400 рублей. «Меня спрашивают: сколько денег ты получила за выигрыш? Спросите, сколько я заплатила, а не выиграла», — смеется женщина.

«Некоторые ведь еще не понимают и говорят — зачем за свои деньги ехать в Коломну, если в это же время можно отправиться на юг, — продолжила спортсменка. — А я говорю, что если встала в Коломне на каток, то чувствуешь легкость, скольжение, как будто у тебя появились крылья».

Если говорить об инвентаре конькобежцев, то он обходится довольно дорого. Галина Витальевна катается на подержанных коньках за 25 тысяч рублей, а новые можно приобрести за 60-70 тысяч.

Кстати, конькобежка участвовала не только во всероссийских соревнованиях — в 2018 году Галина Витальевна приняла участие в Международных играх ветеранов конькобежного спорта, которые проходили на катке в Крылатском (Москва). В серьезной борьбе с голландками и немками Галина Казанбаева заняла пятое место по итогам турнира.

А сейчас в семье Галины Витальевны подрастает новое поколение будущих конькобежцев. «Внучка в три с половиной года встала на коньки — очень хорошо на них катается. Внуку год и три месяца, и у меня в планах уже в два года поставить его на коньки», — говорит Галина Казанбаева.

Фото из семейного архива

Помимо «Коломенского льда» Галина Витальевна (по центру в красно-белом комбинезоне) выступала на Кубке Москвы среди ветеранов, Кубке Союза конькобежцев России и Мемориале Евгения Гришина.