Чувашия будет привлекать молодежь современным образованием и гарантированными рабочими местами

Глава Чувашии Олег Николаев, министры правительства и ректоры ВУЗов республики обсудили развитие региона на стратегической сессии «Как привлечь молодежь в ВУЗы Чувашии?», которая прошла в пространстве «Точка кипения» в здании экономического факультета ЧГУ. Тема сейчас очень актуальная – скоро выпускникам школ предстоит выбрать, где продолжить свое образование. И республика заинтересована в том, чтобы ребята оставались учиться и работать именно в Чувашии.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем выступлении подчеркнул, что регион готов прилагать все усилия, чтобы обеспечивать будущим специалистам отличные условия обучения в ВУЗах, гарантированные рабочие места, перспективы профессионального роста и комфортную среду жизни. Реализация комплексной программы социально-экономического развития республики невозможна без достаточного количества молодых специалистов. И чувашские вузы как раз нацелены на подготовку кадров, которые будут востребованы в Чувашии.

— Жизнь меняется очень быстро, — подчеркнул Олег Николаев. — И это требует от нас мобильности. Поэтому должны меняться все — учителя детских садов, школ, преподаватели в ВУЗах. Процесс обучения должен учесть изменения, чтобы мы были конкурентоспособны. Наша задача — соединить в слаженную цепочку все элементы образования и дать возможность подрастающей молодежи полностью реализовывать себя в республике.

Первостепенную роль здесь играет образование. Как отметил ректор ЧГУ, депутат Государственного совета от партии «Единая Россия» Андрей Александров, в республике уже есть большие успехи в организации взаимодействия школ ВУЗов и предприятий. Так, например, в четыре раза за последние годы увеличилось ознакомительное посещение предприятий студентами. Такое знакомство с будущим местом работы больше мотивирует студентов для освоения профессии и дает понимание, какие именно компетенции будут требоваться от молодого специалиста.

В свою очередь министр образования и молодежной политики Алла Салаева сообщила о высоком спросе на кадры в самых разных сферах экономики Чувашии. На август 2020 года учреждения образования нуждалась в 1050 специалистах, в то время как выпускников «педагогического профиля» в чувашские вузах в том же году было всего 638 человек. Электротехнический кластер готов принять 538 специалистов, а выпускников вузов по данным профессиям только 246 человек. Есть недобор и в медицине, и в сфере цифровых технологий. Так что вакансии для дипломированных выпускников в ближайшие годы точно будут. Главное – правильно выбрать профессию, которая будет востребована.

По мнению Аллы Салаевой, сфера образования способна быстро перестроиться под потребности экономики республики, но начинать надо со школы. В частности, следует усилить целевое школьное обучение и продолжать развивать профориентированные проекты на площадках чувашских ВУЗов.