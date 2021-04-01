Житель Чебоксар поймал мальчика, упавшего с пятого этажа

О случившемся Вениамин Егоров рассказал корреспондентам Чувашинформ.рф. По словам чебоксарца, он услышал крики мальчика и подбежал к окну.

«Все произошло в считанные секунды. Когда я подбежал к окну, мальчик свисал на карнизе 5 этажа. Я успел подставить руки и он упал на них, потом на газон. Я сразу набрал номер 112 и вызвал помощь. Все произошло стремительно, и раздумывать времени не было. К счастью, мальчик остался жив», — рассказал Вениамин Егоров.

Мальчика 2016 года рождения доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. В Минздраве сообщили, что ребёнка перевели из реанимационного отделения в обычную палату. Состояние ребёнка оценивается, как средней степени тяжести.

Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.