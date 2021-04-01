Елена Герасимова вошла в сборную страны

Представительница Чувашии Елена Герасимова прошла отбор в состав сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат Европы, который пройдет в Базеле (Швейцария) с 21 по 25 апреля, сообщили в Минспорте Чувашии. Спортсменка выступит в личном многоборье и в соревнованиях на отдельных снарядах.

Команда вылетит на чемпионат Европы 17 апреля. По решению тренерского совета, кроме Елены Герасимовой в женской части соревнований Россию будут представлять Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Владислава Уразова.

Напомним, что Елена Герасимова заняла четвертое место в многоборье и завоевала серебряную медаль в отдельных видах на бревне на чемпионате России, который проходил в марте в Пензе (о перипетиях состязаний «СЧ» рассказывала). Именно благодаря этим результатам гимнастка попала в состав российской команды на турнир в Швейцарии.

В свою очередь, еще один представитель Чувашии Владислав Поляшов не смог пройти отбор на чемпионат Европы — у мужчин за сборную России на соревнованиях выступят Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Александр Карцев. Но у Владислава еще остаются шансы поехать на Олимпиаду в Токио — борьба за последние личные олимпийские лицензии развернется на Кубке России в Новосибирске, который пройдет в июне.

Фото cap.ru

Елена Герасимова сможет побороться за медаль на коронном для себя снаряде — бревне.