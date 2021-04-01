Спектакль Чувашского ТЮЗ «Шинель» поедет в Казань

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дирекция XV Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз», рассмотрев заявку Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля, приняла решение включить спектакль «Шинель» в постановке режиссера Владимира Беляйкина в фестивальную афишу, сообщили в Минкультуры Чувашии. В этом году «Науруз» пройдет в Казани с 7 по 13 июня. Представление спектаклей «Науруза» состоится на семи театральных площадках Казани. Коллектив Чувашского ТЮЗа выступит 11 июня в 14.00 на Малой сцене Татарского государственного академического театра имени Г. Камала.

Опубликовано: 15 апреля 2021 г.


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